Более 8 тысяч льготников Подмосковья отдохнут в санаториях России до конца года

Бесплатные путевки в санатории Подмосковья предоставляются региональным и федеральным льготникам, а также детям-инвалидам. В этом году отдохнуть смогут 8219 человек. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

«С начала года более 25,5 тысячи льготников региона уже отдохнули по бесплатным путевкам в санаториях. Хочу отметить, что самыми востребованными и популярными стали санатории Черноморского побережья», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

По ее словам, получить путевку теперь можно онлайн. В ведомстве также напомнили о приобретении дополнительных путевок, благодаря которым еще восемь тысяч льготников смогут поправить здоровье до конца года.

Путевки распределяются автоматической электронной системой по очередности. Жители отмечают, что такие меры помогают восстановить силы и укрепить здоровье в условиях современного ритма жизни и стрессов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».