Более 8 тысяч квадратных метров дорог во дворах отремонтируют в Серпухове

Замену асфальта во дворах и на внутриквартальных проездах продолжают в городском округе Серпухов. Работы проведут также в Протвине и Пущине.

Работы ведут методом карт. Сейчас ремонты завершаются у дома № 9/1 на улице Фрунзе и дома 169-171 на улице Ворошилова.

Скоро подрядчик начнет обновлять дорожное покрытие во дворе дома № 20 на улице Фрунзе. Всего в этом сезоне должны отремонтировать 13 дворов в Серпухове, Протвине и Пущине.

В планах в рамках этих работ обновить около восьми тысяч квадратных метров полотна. Это позволит сделать долговечное и качественное покрытие, что повысит комфорт и безопасность жителей и гостей районов.

Завершить ремонты должны до 30 июля. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ, а также быть аккуратными в зонах ремонта.