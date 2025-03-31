Более 8 тысяч ям устранили на дорогах Истры в марте

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Истра

С марта этого года дорожники заасфальтировали более восьми тысяч ям в Истре. Начали устранять аварийные и большие выбоины, затем перешли к остальным.

На дорогах местного значения с начала года зафиксировали 2627 выбоин, из них устранили 2545. Только за последнюю неделю марта оцифровали 192 новых дефекта, а ликвидировали с применением горячего асфальта — 488. Сейчас в работе остаются 82 ямы.

На региональных трассах с начала года выявили 6214 ям, ликвидировали 6283, включая дефекты прошлых лет. За последнюю неделю марта обнаружили 340 новых неровностей, заасфальтировали 350.

Ремонт провели в Истре, Андреевском, Хованском, Надовражино, Черной, Павловской Слободе, Новинках, Воронино, Духанино и других населенных пунктах.

Специалисты администрации продолжают мониторить дороги и фиксировать новые повреждения. Оставить заявку на ремонт можно по телефону горячей линии: 8 (495) 994-54-43 (доб. 137, 131, 193).