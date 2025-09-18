Более 8 тысяч ям на дорогах устранили в Богородском округе в 2025 году

Поддерживающий ремонт дорог ведется на территории Богородского округа регулярно. Но в более активную фазу он входит весной, при наступлении благоприятных погодных условий.

С приходом тепла темпы ремонта увеличиваются. В частности, план по ямочному ремонту и по профилированию дорог формируется, исходя из потребностей и выявленных дефектов дорожного полотна в ходе мониторинга, а также по обращениям жителей.

Что касается ямочного ремонта, то с начала 2025 года было устранено 8 тысяч 200 ям, что составляет 9600 квадратных метров. Также с начала этого года было отгрейдировано 46 тысяч квадратных метров автомобильных дорог. Грейдирование дорог позволяет привести улицы в порядок и сделать передвижение жителей по ним комфортнее и безопаснее.

Уже проведены работы в таких населенных пунктах, как город Старая Купавна, город Электроугли, в деревнях Вишняково, Марьино, Молзино. Профильными специалистами администрации Богородского округа ведется постоянный контроль за работами на дорогах местного значения.