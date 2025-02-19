Более 8 тысяч дворов Подмосковья расчистили от снега за сутки

В ночь с 18 на 19 февраля в Подмосковье прошел снегопад. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона сообщили, что для уборки снега задействовали более 1,4 тысячи единиц коммунальной техники. За сутки специалисты расчистили свыше восьми тысяч дворов и общественных мест.