Более 8 тысяч дворов Подмосковья расчистили от снега за сутки

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В ночь с 18 на 19 февраля в Подмосковье прошел снегопад. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона сообщили, что для уборки снега задействовали более 1,4 тысячи единиц коммунальной техники. За сутки специалисты расчистили свыше восьми тысяч дворов и общественных мест.

В ведомстве пояснили, что в первую очередь очищали входные группы, лестницы и подъезды к контейнерным площадкам, чтобы обеспечить проезд экстренных служб и мусоровозов. В ближайшие сутки снегопад ожидается в Красногорске, Лобне, Одинцове, Подольске, Ленинском округе и Долгопрудном.

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