Более 8 тысяч девятиклассников из Подмосковья пересдали ОГЭ по математике

Сегодня, в пятый день резервного периода девятиклассники пересдавали ОГЭ по математике. В экзамене приняли участие 8068 человек, передали в Минобразования МО.

В ОГЭ по базовому предмету две части: первая с двумя тестовыми заданиями и 17 с кратким ответом и вторая с шестью, где предполагается развернутый ответ.

Для того, чтобы завершить основное общее образование, необходимо набрать восемь баллов, два из которых должно быть по геометрии. На тройку нужно получить от восьми до 14 баллов, на четверку до 21 балла. Учащимся, написавшим работу от 22 баллов и выше, ставят пять.

На экзамен отводится 235 минут. В этот раз его проводили в 137 пунктах, во время сдачи присутствовало 272 наблюдателя.

«Задача резервных дней — не просто дать дополнительную попытку, а обеспечить каждому выпускнику возможность пройти государственную итоговую аттестацию в полном соответствии с установленными стандартами и в комфортных условиях», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В ведомстве уточнили, что результаты опубликуют не позже 9 июля. В случае неудачи девятиклассники получат еще один шанс пересдачи, но уже осенью.