Более 8 тысяч детей проверили здоровье в Истре

С начала года специалисты службы детства Истринской клинической больницы провели тщательное медицинское обследование 8 тысяч детей, посещающих школы и детские сады округа. Врачи отметили, что среди самых распространенных проблем со здоровьем у детей лидируют те, которые связаны с образом жизни: избыточный вес, нарушения зрения, неправильная осанка, плоскостопие и кариес.

По итогам осмотров более 200 детей были направлены на углубленную диспансеризацию в поликлинику, а свыше 160 — взяты под постоянное медицинское наблюдение для своевременного лечения.

«Напоминаем родителям, что раннее выявление отклонений в здоровье ребенка облегчает и повышает эффективность лечения. Поэтому важно следить за режимом дня, сбалансированным питанием и формированием правильной осанки у детей», — отметили врачи.

Подобные проверки проводятся в учебных заведениях на постоянной основе, чтобы предупредить и предостеречь, как родителей, так и детей.