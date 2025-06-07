Более 8 тысяч человек посетили выставочный комплекс «Артишок» в Химках весной

С начала весны более восьми тысяч человек посетили выставочный комплекс «Артишок». За это время для них подготовили более 20 экспозиций, а также организовали свыше 70 мероприятий — экскурсии, викторины, творческие мастер-классы и многое другое.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовили тематические выставки — «Зарисовки с фронта», «Под знаменем Победы», «Форма героя», «Дорогая сердцу Победа», выставку школьных музеев и многие другие. В экспозициях представили портреты солдат, отразили места сражений, полевые лагеря, жизнь в городах и селах в зонах боевых действий. Посетители увидели форму военного морского флота, сухопутных и пограничных войск, а также личные вещи и медали солдат.

Среди тематических выставок — экспозиция на тему освоения космоса «Главные! Города, предприятия, люди». Организаторы представили около 30 фотографий о развитии ракетно-космической отрасли, вкладе ученых, инженеров и предприятий. Гости узнали факты о разработке первых баллистических и стратегических ракет, межконтинентальной ракеты Р-7, ставшей базой для «Спутника», «Востока», «Восхода» и серии «Союз».