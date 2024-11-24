Более 8 тысяч человек посетили выставки в Химках с начала осени

С начала осеннего сезона выставочный комплекс «Артишок» в Химках стал местом притяжения для более восьми тысяч жителей и гостей округа. За этот период здесь прошло 13 выставок, охватывающих различные направления искусства: живопись, фотографию, иммерсивные проекты и многое другое.

Особое внимание уделили уникальности каждой выставки. За осень организовали шесть персональных экспозиций художников и фотографов. Одним из ярких событий стала выставка «Химки. Взгляд истории в искусстве», где свои работы представил Союз художников Подмосковья. На картинах запечатлены архитектурные объекты и живописные пейзажи города. Также прошел выставочный конкурс «Типичные Химки. Семейные истории», в рамках которого 24 местных художника представили 50 работ, отражающих семейные традиции и повседневную жизнь горожан.

Среди тематических проектов гости могли увидеть экспозицию макетов и экспонатов из музеев МКБ «Факел», НПО «Энергомаш» и «Лавочкина». Также внимание привлекла необычная выставка «Химки глазами искусственного интеллекта», где были представлены картины, созданные нейросетью, интерактивные медиаэкраны и проекции.

Иммерсивная выставка фотографий «Запах Родины моей» стала одной из самых популярных среди посетителей. Уникальность проекта заключалась в эффекте полного погружения: зрители могли не только рассматривать снимки, но и ощущать их аромат, а также слушать звуки, дополняющие атмосферу. Для любителей фотографии была организована выставка «НЕтипичные Химки. Жизнь с другого ракурса», где местные фотографы показали авторские снимки городских локаций.

В настоящее время в «Артишоке» проходит масштабный фестиваль школьных музеев. Здесь представлены экспозиции из 19 школьных музеев Химок, которые рассказывают о героическом прошлом города, достижениях военного времени и современных подвигах бойцов СВО. На стендах можно увидеть более 500 экспонатов. Юные посетители знакомятся с историей родного края, изучают значимые события прошлого и пишут эссе на военную тему.

Выставочный комплекс «Артишок» продолжает радовать жителей и гостей округа своими уникальными проектами. Экспозиции регулярно обновляются, а каждую неделю здесь проводят творческие мастер-классы для детей и бесплатные экскурсии для всех желающих.

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