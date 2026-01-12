Более 8 тысяч человек посетили интернет-портал «Библиотеки Подмосковья» за год

За год более 8,5 тысячи посетителей зафиксировали на интернет-портале «Библиотеки Подмосковья». Количество авторизованных читателей превысило 1,2 миллиона.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, самыми популярными книгами в 2025 году стали «Дотянуться до звезды. Детям о труде, деньгах и заработке» Татьяны Шаровой, «Фердинанд Врангель. След на земле» Аркадия Кудри и «Пришельцы из холодильника» Дмитрия Емца.

«С помощью цифрового сервиса пользователи могут оформить один электронный читательский билет во все библиотеки региона, онлайн забронировать необходимое издание, привязать к аккаунту социальную карту или „Стрелку“ и по ним получать книги после подтверждения заявки», — напомнили в ведомстве.

На портале также можно найти афишу выставок, лекций и мастер-классов.

Расписание мероприятий доступно по ссылке.