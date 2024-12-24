Более 8 тысяч человек посетили фестиваль «Перезагрузка. 2.0» в Зарайске

Городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0», начавшийся 18 ноября, уже собрал около 8,5 тысяч зрителей. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль проходит на нескольких площадках города. В здании бывшего «Ашана» открыли новое арт-пространство «ЦЕХЪ», где организуют инсталляции, мастер-классы и образовательные программы. Также здесь представлены работы современных художников из коллекции ASKERI GALLERY. Еще одной локацией фестиваля стал Дом Мачтета, где проходят выставки, мастер-классы и лекции.



В экспозициях фестиваля участвует более 250 работ от 50 художников, включая как известных мастеров, так и молодых талантов. Среди них Тимур Гасумов, Юрий Купер, Ксения Сандеско, Анна Сладкова и Павел Полянский и другие.

Для гостей подготовили насыщенную программу: мастер-классы от художников, лекции о культуре и искусстве, публичные обсуждения и многое другое.