Более 8 тыс. комплектов спецодежды закупили для коммунальных служб Подмосковья

Спецодежду сотрудников коммунальных служб Московской области обновляют раз в два года. В этом году 88 муниципальных организаций закупили новую форму для восьми тысяч работников — дворников, водителей, слесарей и механизаторов.

Больше всего комплектов закупили в Красногорске, Серпухове и Орехово-Зуеве. Специалистов обеспечили плащами, перчатками, рабочими костюмами для зимы и лета, жилетами и другим защитным снаряжением.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщили, что вся спецодежда отвечает требованиям безопасности, подходит под погодные условия и особенности работы, а также имеет сертификат качества.