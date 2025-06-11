Более 8 тыс. комплектов спецодежды закупили для коммунальных служб Подмосковья

Спецодежду сотрудников коммунальных служб Московской области обновляют раз в два года. В этом году 88 муниципальных организаций закупили новую форму для восьми тысяч работников — дворников, водителей, слесарей и механизаторов.
Больше всего комплектов закупили в Красногорске, Серпухове и Орехово-Зуеве. Специалистов обеспечили плащами, перчатками, рабочими костюмами для зимы и лета, жилетами и другим защитным снаряжением.
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщили, что вся спецодежда отвечает требованиям безопасности, подходит под погодные условия и особенности работы, а также имеет сертификат качества.
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