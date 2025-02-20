Более 8 тыс. кип полезных фракций извлекли на подмосковном КПО в феврале

На комплексе переработки отходов «Восток» каждый день сортируют 44 вида отходов. С начала месяца здесь подготовили более восьми тысяч кип вторсырья. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Для сортировки используют современные автоматы: вихретоковые, барабанные, баллистические, магнитные и оптические сепараторы. Они помогают выделять цветные металлы, разные виды пластика и макулатуру. За ночь здесь прессуют более 80 кип ПЭТ-упаковки, 60 кип пленки, 80 кип макулатуры, 8 кип алюминиевых банок, 11 кип тетрапака и 16 кип пластиковой тары.

По данным ведомства, за смену обрабатывают 180–220 кип отходов. Вес одной кипы зависит от материала и может достигать 800 килограммов.