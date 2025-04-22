Более 8 тонн макулатуры для переработки собрали школьники в Чехове

Ученики начальных и старших классов школы № 10 имени Воронина приняли участие в экологической акции «Спаси дерево. Сохрани природу». В сборе макулатуры приняли участие более тысячи ребят.

Акция прошла 16 и 17 апреля. За два дня школьники собрали рекордное количество макулатуры — восемь тонн 243 килограммов. Они принесли старые газеты, исписанные тетради, использованную бумагу.

По итогам мероприятия выявили самые активные классы. Абсолютными победителями учебного заведения стали 6"Г», 4"В» и 10"Б». Отличились по объему макулатуры и 1"Д», 2"Э», 3"Д», 5"Б», 7"Д», 8"А», 9"Г», 11"Б». Больший вклад внесли ученики шестого класса.

Такие мероприятия направлены на сохранение лесов и окружающей среды в целом. Также сбор макулатуры обеспечивает своевременную утилизацию бумажного мусора и сокращает его объемы.