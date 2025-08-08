Более 8 километров теплотрасс заменят в Ленинском округе в 2025 году

Модернизация 14 объектов системы теплоснабжения, включая замену и строительство участков магистральной теплотрассы, а также ремонт тепловых пунктов, продолжается в муниципалитете. Максимальный объем работ планируют выполнить в августе.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов рассказал, что всего заменят более восьми километров теплотрасс, проложат новый участок теплосети и реконструируют три центральных тепловых пункта.

«Инспекции объектов проводим еженедельно, чтобы точно понимать, хватает ли рабочей силы и техники. На текущий момент работы выполняются в соответствии с графиком», — отметил руководитель муниципалитета.

В настоящее время работы ведутся на центральном тепловом пункте, расположенном на проспекте Ленинского Комсомола в Видном, а также участках теплотрасс на Советской улице, проспекте Ленинского Комсомола, в поселке Развилка и других населенных пунктах. Готовность некоторых объектов достигает 70%-80%.