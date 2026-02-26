Более 780 гектаров леса оздоровят в Одинцовском округе в 2026 году

В Звенигородском лесничестве, которое расположено на территории Одинцовского и Рузского округов, в текущем году проведут комплекс санитарно-оздоровительных мероприятий. Общая площадь работ составит свыше 780 гектаров.

Оздоровление лесных массивов является одной из важных задач, стоящих перед Московской областью. Ежегодно в ходе этой работы проводится целый комплекс специальных мероприятий в Одинцовском городском округе.

Закупочные процедуры на проведение санитарно-оздоровительных мероприятий уже завершились. Определились подрядные организации, которые будут заниматься проблемными лесными участками. Всего в текущем году сплошные санитарные рубки проведут на площади 207 гектаров. Площадь выборочных санитарных рубок составит 56,4 гектара. Еще на 520 гектарах пройдет уборка неликвидной древесины.

Проведение закупочных процедур в начале года позволяет заранее спланировать график работ, обеспечив своевременное и качественное выполнение государственного задания. Работы направлены на улучшение состояния лесного фонда и предотвращение распространения болезней и вредителей.