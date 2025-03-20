Более 770 выпускников будут сдавать ЕГЭ в Дмитровском округе

В Дмитровском округе, как и во всем Подмосковье, с 1 апреля начинается запись детей в первые классы. Образование стало одной из тем еженедельного совещания, которое губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Запись в первый класс будет проходить в два этапа. С 1 апреля по 30 июня — для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, имеющих льготы, а также тех, у кого старшие братья или сестры уже учатся в выбранной школе. С 6 июля по 5 сентября будут записывать детей в школы, где есть места, а также тех, кто не успел подать заявление в первый период.

В 2025 году ЕГЭ будут сдавать 773 одиннадцатиклассника, а ОГЭ — 2373 девятиклассника. Наибольший интерес выпускники проявили к профильной математике, информатике, биологии, физике и химии.

На совещании также обсудили строительство образовательных учреждений. В прошлом году в Дмитровском округе открылась Инженерная школа на 1100 мест. В настоящее время продолжается строительство пристройки к Внуковской школе на 350 мест.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что власти муниципалитета стремятся создать для детей комфортные условия обучения и развития. Частью этой работы являются строительство новых школ, капитальный ремонт существующих, привлечение квалифицированных педагогов. «Наша цель — обеспечить каждому ребенку доступ к качественному образованию и раскрыть его потенциал», — подчеркнул руководитель муниципалитета.