Портал «Стань мамой в Подмосковье» посетили более 770 тысяч раз

Портал «Стань мамой в Подмосковье» стал популярным ресурсом для будущих мам в Московской области. Его уже посетили более 770 тысяч раз, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На сайте собраны полезные онлайн-сервисы для беременных женщин. Пользователи могут узнать о государственных выплатах, записаться к врачу или получить консультацию специалиста онлайн. Также на портале есть тесты и опросы для будущих мам, информация о школах матерей и выборе роддома.

Кроме того, на сайте можно узнать о женском здоровье, о том, что входит в подарочный набор для малыша и как его получить. Эксперты публикуют полезные статьи, которые помогают подготовиться к встрече с ребенком.

Самые популярные темы на портале:

выбор между денежным пособием и подарком;

список вещей, которые нужно взять в роддом;

особенности партнерских родов по ОМС.

Чтобы узнать больше, можно перейти на портал «Стань мамой в Подмосковье» по ссылке: [mama.zdrav.mosreg.ru](https://mama.zdrav.mosreg.ru/).