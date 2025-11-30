Более 77 тысяч жителей прошли диспансеризацию в Коломне в 2025 году

Бесплатная диспансеризация становится все более востребованной процедурой у населения. На конец ноября текущего года в Коломенской больнице возможностью проверить свое здоровье воспользовались почти 77,5 тысяч человек, а медицинские профосмотры посетили еще 25 тысяч жителей.

Ежегодно любой человек старше 18 лет имеет право пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. Процедуры отличаются друг от друга лишь набором обследований.

«Профосмотр — это самый минимальный перечень: электрокардиограмма, флюорография, осмотр у врача-терапевта и анализы. Диспансеризация включает в себя более углубленный спектр — это и цитологическое обследование у женщин, и маммография, и исследование кала на скрытую кровь, а также другие анализы», — рассказала заведующая поликлиникой № 2 Коломенской больницы Юлия Новожилова.

В поликлинике № 2 отметили, что только здесь с начала 2025 года свое здоровье проверили более 20 тысяч пациентов.

Пройти диспансеризацию или профосмотр можно в любом подразделении Коломенской больницы, в том числе и в акушерско-фельдшерских пунктах, расположенных в селах и деревнях городского округа. Записать на процедуру происходит традиционно через портал госуслуг, с помощью инфомата в медучреждении или на приеме у врача-терапевта.