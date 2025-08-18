Более 7,7 млрд рублей инвестировали в ОЭЗ «Дубна» за полгода

За шесть месяцев 2025 года объем инвестиций в особую экономическую зону «Дубна» превысил 7,7 миллиарда рублей. Сейчас в ОЭЗ свои проекты реализуют 160 инвесторов, многие из них уже начали работу. Выручка компаний-резидентов за полгода составила 39,2 миллиарда рублей, а за все время существования зоны — 325 миллиардов рублей.

«Объем инвестиций, привлеченных резидентами ОЭЗ „Дубна“ за первое полугодие 2025 года, составил более 7,7 миллиарда рублей и почти приблизился к годовому прогнозу в 10,8 миллиарда рублей. По итогам года запланировано, что резидентами будет создано порядка 750 новых рабочих мест, но уже за шесть месяцев на современных производствах и в офисах ОЭЗ трудоустроено свыше 650 специалистов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“» Антон Афанасьев отметил, что только за январь–июнь 2025 года резиденты перечислили более 7,5 миллиарда рублей налогов, таможенных и других обязательных платежей. По его словам, в федеральный бюджет поступило почти три миллиарда рублей, в консолидированный бюджет Московской области — около 1,8 миллиарда, а во внебюджетные фонды — почти 1,9 миллиарда рублей.

Он подчеркнул, что эти средства являются важным источником доходов государства и позволяют финансировать социальные программы, инфраструктуру и развитие экономики.