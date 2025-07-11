Более 760 гектаров земли очистили от борщевика в Истре

В муниципальном округе Истра активно ведется борьба с борщевиком Сосновского, в этом году на первом этапе обработки специалисты охватили более 760 гектаров земли. Второй этап обработки продлится до 31 августа.

С начала сезона в округе обработаны территории в десятках населенных пунктов — от Устиново и Кореньков до Малой Истры и микрорайона Восточный. Основные работы проходят на землях муниципальной и неразграниченной государственной собственности.

Для уничтожения борщевика применяются проверенные методы: механическая обработка с использованием специальной техники и оборудования, химическая — с использованием сертифицированных препаратов, комбинированный подход, при котором чередуются методы для устойчивого результата.

Среди уже обработанных территорий — поселки и деревни Новопетровского, Ермолинского, Ивановского, Лучинского и Бужаровского поселений, а также границы города Истра. В ближайшие недели работы продолжатся в Курсакове, Антоновке, Алехново и других локациях.

Все действия ведутся по утвержденному графику — системно и последовательно.

Борьба с борщевиком остается одной из приоритетных задач округа: сорняк способен вырастать до трех метров в высоту, вытеснять полезные растения и вызывать серьезные ожоги у человека при контакте с кожей на солнце.