Более 760 гектаров земли обработали от борщевика в Истре летом

В Истре закончили обработку земельных участков от борщевика Сосновского. За лето от сорняка очистили более 760 гектаров.

Работы начались в мае. За лето специалисты дважды обрабатывали участки с борщевиком. Больше всего сорного растения обнаружили и уничтожили в селе Новопетровское, в деревнях Ядромино, Ивановское, Ермолино, Кострово, Онуфриево и их окрестностях.