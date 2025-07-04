Более 7,6 тысячи урн отремонтировали и покрасили в Подмосковье за полгода

За полгода подмосковные коммунальщики провели ремонт и покраску 7 633 урн. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий Московской области.
В основном исправляли вмятины, трещины и сломанные детали, удаляли вжавчину, выцветание и различные внешние загрязнения.
Больше всего работ провели в Балашихе, Серпухове и Раменском.
В ведомстве напомнили жителям округов, что о ненадлежащем состоянии малых архитектурных форм нужно сообщать в управляющую организацию. Если там проблему не решили — в территориальный отдел министерства.
Экс-кандидат в президенты Тихановский раскритиковал белорусов
Свыше 100 фасадов жилых домов Подмосковья очистили от граффити за июнь
Женская сборная Подмосковья победила на Кубке России по пулевой стрельбе
День семьи, любви и верности отметят в Наташинском парке в Люберцах 5 июля
Южноуралец лишился рук, воруя почту из ящика соседа
Водителя из Мытищ оштрафовали за езду по тротуару возле ТЦ «Красный кит»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте