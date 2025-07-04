Более 7,6 тысячи урн отремонтировали и покрасили в Подмосковье за полгода

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

За полгода подмосковные коммунальщики провели ремонт и покраску 7 633 урн. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий Московской области.

В основном исправляли вмятины, трещины и сломанные детали, удаляли вжавчину, выцветание и различные внешние загрязнения.

Больше всего работ провели в Балашихе, Серпухове и Раменском.

В ведомстве напомнили жителям округов, что о ненадлежащем состоянии малых архитектурных форм нужно сообщать в управляющую организацию. Если там проблему не решили — в территориальный отдел министерства.