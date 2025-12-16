Более 76 километров пути МЖД отремонтировали в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году на Московской железной дороге отремонтировали более 76 километров пути. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Дефекты были исправлены на таких участках, как Сандарово — Усады-Окружные, Бирюлево-Товарная — Домодедово, Гжель — Куровская, Щурово — Луховицы и Ожерелье — Пурлово.

А также работы проводились на путях Серебряные Пруды – Треполье на территории Московской и Рязанской областей.

Порядка 70% всех ремонтных работ выполняли по технологии закрытого перегона. Преимущества такого метода — непрерывность, благодаря которой повышается выработка и производительность.