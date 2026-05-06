Более 750 земельных участков передали инвесторам в Подмосковье с 2015 года

В Московской области в рамках программы «272» с 2015 года инвесторам передано более 750 земельных участков. Программа предусматривает упрощенный механизм предоставления земли в аренду для реализации инвестиционных проектов.

«За время действия программы бизнесу передано 758 участков общей площадью более 29 тысяч гектаров в 44 округах региона. На участках реализуется 197 инвестпроектов. Планируемый объем инвестиций превышает 462,8 миллиарда рублей, а реализация проектов позволит создать порядка 23 тысяч рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

С начала 2026 года заключено 11 соглашений, которые предусматривают передачу 20 земельных участков общей площадью 84 гектара. Объем инвестиций по ним оценивается в 13 миллиардов рублей, будет создано более 400 рабочих мест.

Так, компания «Ступинский гофрокомбинат» планирует построить производственно-складской комплекс по выпуску гофрированного картона в Ступино. Проект с вложениями более четырех миллиардов рублей реализуется на участке площадью 23 гектара, предоставленном инвестору без торгов. Запуск производства намечен до 2029 года.

Подробнее о подборе площадки для реализации проекта можно узнать на инвестиционной карте Московской области.