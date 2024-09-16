Более 750 тысяч человек посетили парки и лесопарки Ленинского округа за лето

В этом году более 750 тысяч человек посетили парки и лесопарки Ленинского округа. Гости и жители муниципалитета катались на аттракционах, посещали концерты и мероприятия различных уровней.

«На территории нашего округа работают шесть парков: Центральный, Тимоховский, Расторгуевский, „Апаринки“, „Купелинка“ и новый лесопарк „Высота“. Наиболее популярен у жителей Центральный парк в Видном: этим летом он принимал не менее 150 тысяч посетителей ежемесячно. Из них 20 тысяч стали зрителями и участниками различных местных и областных тематических мероприятий, концертных программ, проходивших в парке», — рассказал директор «Парка культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.

На территории Центрального парка в Видном работают аттракционы: «Орбита», «Вальс», «Карнавал», «Сказка», «Вертолеты» и другие карусели для детей и взрослых. Более 60 тысяч человек прокатились на них этим летом. При этом для семей участников СВО действовали скидки.

В управлении Центрального парка в Видном отметили, что сезон не заканчивается, и аттракционы будут работать до октября. Однако в графике возможны корректировки. Все будет зависеть от погоды. Когда место отдыха перейдет на зимние развлечения, жители и гости округа смогут покататься на коньках или принять участие в активностях на любой вкус.

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