Более 750 мероприятий провели в парках Лобни с начала года
Лето — время каникул и отпусков, и в Лобне стараются сделать все для того, чтобы отдых горожан был насыщенным и разнообразным. К теплому сезону отлично подготовились пять городских парков.
С начала года в парках Лобни провели более 750 праздников и акций, в которых приняли участие около 2 миллионов человек. Парки стали настоящими центрами притяжения. Здесь можно не только отдохнуть и приятно провести время, но и принять участие в выездной диспансеризации и донорских акциях. Несмотря на то, что на всех площадках была проведена реконструкция, обновление продолжается. В парке защитников Москвы вернули исторический облик мемориалу «Зенитное орудие», в Киово открыли новое сказочное кафе, а в Центральном парке готовятся к установке колеса обозрения.
«У нас есть планы на 2027 год, в первую очередь, конечно, это то, что просят жители. Будут у нас аттракционы, для детей, для подростков и для семейной категории. В том числе, будет колесо-обозрение высотой примерно 30 метров. Мы, мне кажется, сделали все, что возможно, в парке, но не останавливаемся», — рассказала директор МБУ «Дирекция парков г. о. Лобня» Анастасия Капкова.
В этом году детские досуговые клубы и лагеря дневного пребывания работают не только в школах, но и в домах культуры и даже библиотеках. Квесты, экскурсии, мастер-классы, — программа настолько разнообразна, что скучать ребятам не приходится. Более полутора тысяч детей уже провели время с пользой. Лето не заканчивается, и впереди у юных горожан еще немало ярких событий.
В Лобне активно обновляют не только зоны отдыха. Лето — время ремонта, и в этом году в округе после масштабной реконструкции откроются сразу две школы. В канун профессионального праздника на общегородском совещании отметили строителей, которые создают инфраструктуру для комфортной жизни в любимом городе.