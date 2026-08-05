Более 750 мероприятий провели в парках Лобни с начала года

Лето — время каникул и отпусков, и в Лобне стараются сделать все для того, чтобы отдых горожан был насыщенным и разнообразным. К теплому сезону отлично подготовились пять городских парков.

С начала года в парках Лобни провели более 750 праздников и акций, в которых приняли участие около 2 миллионов человек. Парки стали настоящими центрами притяжения. Здесь можно не только отдохнуть и приятно провести время, но и принять участие в выездной диспансеризации и донорских акциях. Несмотря на то, что на всех площадках была проведена реконструкция, обновление продолжается. В парке защитников Москвы вернули исторический облик мемориалу «Зенитное орудие», в Киово открыли новое сказочное кафе, а в Центральном парке готовятся к установке колеса обозрения.

«У нас есть планы на 2027 год, в первую очередь, конечно, это то, что просят жители. Будут у нас аттракционы, для детей, для подростков и для семейной категории. В том числе, будет колесо-обозрение высотой примерно 30 метров. Мы, мне кажется, сделали все, что возможно, в парке, но не останавливаемся», — рассказала директор МБУ «Дирекция парков г. о. Лобня» Анастасия Капкова.