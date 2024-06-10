Более 750 мероприятий по борьбе с грызунами и насекомыми провели в Подмосковье

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более 750 мероприятий по ликвидации грызунов и насекомых в подъездах и подвалах провели в Подмосковье. Работы прошли под контролем инспекторов по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«По СанПиН необходимо проводить плановые обследования мест общего пользования один раз в месяц, а также внеплановые обработки при обнаружении вредителей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

Он добавил, что дезинсекция и дератизация мест общего пользования — прямая ответственность управляющей компании.

В ведомстве подчеркнули, при обнаружении грызунов в доме следует сообщить об этом в свою управляющую организацию. В случае, если управляющая организация бездействует, то необходимо оставить заявку на сайте ЕДС МО.

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