Более 750 мероприятий по борьбе с грызунами и насекомыми провели в Подмосковье
Более 750 мероприятий по ликвидации грызунов и насекомых в подъездах и подвалах провели в Подмосковье. Работы прошли под контролем инспекторов по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«По СанПиН необходимо проводить плановые обследования мест общего пользования один раз в месяц, а также внеплановые обработки при обнаружении вредителей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.
Он добавил, что дезинсекция и дератизация мест общего пользования — прямая ответственность управляющей компании.
В ведомстве подчеркнули, при обнаружении грызунов в доме следует сообщить об этом в свою управляющую организацию. В случае, если управляющая организация бездействует, то необходимо оставить заявку на сайте ЕДС МО.
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