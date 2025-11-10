Более 750 кровель и водостоков отремонтировали в домах Подмосковья в октябре

В октябре коммунальные службы Подмосковья обработали более 750 обращений жителей, поступивших в единую диспетчерскую службу. Все они касались ремонта крыш и водосточных систем многоквартирных домов.

Работники управляющих организаций провели замену поврежденных элементов, устранили засоры и проверили работу систем отвода дождевой и талой воды.Так, работы по устранению протечек выполнили в Королеве на Пионерской улице, в Подольске на улице Мира и в Коломне на улице Суворова.

Во время ремонта рабочие заделывали трещины, меняли уплотнители и герметизировали стыки. Все работы проходили под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов напомнил, что правила технической эксплуатации жилья устанавливают конкретные сроки для устранения таких неисправностей: на устранение протечек кровли отводится до 24 часов, а на ремонт водостоков — не более пяти дней.

По вопросам содержания многоквартирных домов жители Подмосковья могут обращаться в ЕДС и в территориальные отделы ведомства.