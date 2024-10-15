Более 7,5 тысячи жителей Подмосковья изменили имя с начала года

Более 7,5 тысячи жителей Московской области изменили имя или фамилию с начала года. В Министерстве социального развития региона отметили, что это услуга подорожает в следующем году — с 1600 до пяти тысяч рублей.

«Среди мотивов, побудивших изменить элементы имени, можно выделить желание принять фамилию мужа или родственников, вернуть девичью фамилию, сложности в произношении, не сочетание имени с фамилией или отчеством», — рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.

В ведомстве отметили, что поменять имя могут не только взрослые, но и дети старше 14 лет — для этого нужно обязательное согласие родителей и органов опеки. А подать заявление можно либо в ЗАГСе, либо в ближайшем МФЦ.

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