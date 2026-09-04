Более 75 тысяч жителей прошли диспансеризацию в Раменском округе

Диспансеризация позволяет своевременно обнаружить заболевания и факторы риска, чтобы при необходимости начать лечение на ранней стадии. В текущем году в Раменском округе проверили свое здоровье более 75 тысяч жителей.

Медики Раменской больницы отметили, что грамотная профилактика способна за полтора десятилетия снизить смертность в два раза и более. Программа диспансеризации четко выстроена по возрастам. До 40 лет — базовый набор: анализы, анкета, осмотр терапевта, проверка сердца, флюорография. После 40 — расширенный список: онкоскрининг, маммография для женщин, анализ предстательной железы для мужчин, исследование кала на скрытую кровь.

Для всех без исключения проведут и тест на гепатит С. Если на первом этапе выявятся отклонения, пациента направят на второй — к узким специалистам и на дополнительные обследования. Если все в порядке, результаты появятся в личном кабинете на портале Госуслуг, а сотрудник поликлиники сообщит об этом по телефону.

Режиссер комитета по культуре и туризму администрации Раменского округа Наталья Суворина, в этом году прошла диспансеризацию вместе с коллективом. «Я успокоилась и всем советую не откладывать заботу о себе. Себя надо беречь», — поделилась она.

Председатель совета депутатов округа Юрий Ермаков, пройдя осмотр, отметил высокий уровень организации и доброжелательную атмосферу. «Врачи особенно рекомендуют такие осмотры после 50 лет. Побеспокойтесь о своем здоровье, пока оно не побеспокоило вас. Своевременный осмотр — это уверенность в завтрашнем дне. Именно так профилактика становится реальной защитой», — сказал депутат.

Записаться на диспансеризацию можно через портал Госуслуг. Осмотр доступен не только в будни, но и по субботам. 5 и 19 сентября можно будет пройти сразу все обследования.