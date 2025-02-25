Более 75 тысяч тонн бытовой техники переработали в Орехово-Зуеве

Лилия Белова, председатель ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Московской области, посетила завод по переработке электробытовой техники. Предприятие специализируется на переработке устаревшей и вышедшей из строя бытовой техники, включая холодильники, стиральные машины, телевизоры, компьютеры и другие электронные приборы.

Благодаря применению современных технологий и оборудования, завод способен перерабатывать до 75 тысяч тонн отходов в год, что делает его одним из крупнейших предприятий в регионе, специализирующихся на переработке электробытовой техники. Эффективность утилизации достигает 95%. Это означает, что практически все поступающее на завод сырье превращается в полезные вторичные материалы, тем самым минимизируя негативное воздействие на окружающую среду и способствуя сохранению природных ресурсов.

В результате переработки на заводе получают лом черных и цветных металлов, алюминий, нержавеющую сталь и дробленый пластик. Все эти материалы отправляются на другие заводы и предприятия для дальнейшего использования в производстве новых изделий.

Кроме того, предприятие обладает собственным автопарком, что позволяет оперативно и эффективно вывозить старую технику непосредственно от населения или организаций, обеспечивая удобный и доступный сервис по утилизации отходов.

В ходе визита Лилия Белова ознакомилась с технологическим процессом переработки, осмотрела оборудование, изучила этапы сортировки и разделения отходов, а также обсудила с руководством предприятия планы на будущее. Среди перспективных направлений развития были отмечены расширение инфраструктуры для сбора вторичного сырья и организация экологических акций в Московской области.