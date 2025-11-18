Более 75 тысяч пассажиров перевез речной транспорт в Химках за сезон

С начала сезона водной навигации в Химках речные трамваи перевезли свыше 75 тысяч человек. Вместимость судна составляет 150 пассажиров, время в пути — 25 минут.

Сезон речной навигации в Химках завершился 17 ноября. Теплоход «850 лет Москве», связавший в этом году городской округ со столицей, выполнил заключительные рейсы по маршруту и отправился на зимнюю стоянку.

Навигация стартовала 1 мая — ежедневно судно совершало восемь рейсов между причалами «Химки» и «Северный речной вокзал». Комфортабельный двухпалубный теплоход с открытой верхней палубой под навесом и оборудованной нижней палубой стал популярной альтернативой наземному транспорту.

«От Северного речного вокзала столицы до причала „Химки“ и обратно теплоход курсирует с 2022 года. Среди химчан речной вид транспорта пользуется популярностью. Теплоход — это отличная альтернатива автобусу и метро. Он не стоит в пробках и отправляется всегда строго по графику. В этом сезоне из-за благоприятных погодных условий речная навигация продолжилась до 17 ноября», — рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления по развитию территорий и инвестициям Айдар Закиров.

Оплатить проезд на речном трамвайчике можно по карте «Тройка» или банковской картой в кассе причала. Стоимость билета — 230 рублей. Дети до 7 лет могут кататься на теплоходе бесплатно.