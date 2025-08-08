Более 7,5 тысячи квадратных метров дворов благоустроят в Куровском в 2025 году

Обновление дворовых территорий продолжается в Орехово-Зуевском городском округе. В текущем году приведут в порядок 7,5 тысячи квадратных метров пространства.

Благоустройство ведется на Совхозной улице у домов № 15,16,18, 5,17,19, 20, 21. Там обустроят четыре новых парковки, установят 28 удобных лавочек и урн. По просьбам жителей обустроят внутриквартальный подъезд к контейнерной площадке.

«Установили еще одну детскую площадку. Прежнюю тоже освежим», — сообщил глава муниципалитета Руслан Заголовацкий.

Еще до начала работ за парковку вынесли 25 опор уличного освещения, увеличив количество мест для автомобилей и облегчив уборку снега в зимний период.

Ранее глава Орехово-Зуевского проверил качество благоустройства дворовых территорий в деревне Малая Дубна. Там обустроили качественные внутридворовые проезды, парковочные пространства и дорожно-тропиночную сеть.