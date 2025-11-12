Более 75 семей переедут из аварийного жилья в новостройку в Озерах

В Озерах заканчивается строительство нового многоквартирного дома в пять этажей специально для переселения жителей города из аварийного жилья. Скоро в новые квартиры заедут 78 семей.

Дом возводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в нем предусмотрено 7 подъездов, общая жилая площадь здания превышает 7,9 тысяч квадратных метров. Для удобства будущих жильцов здание оснащают лифтами, вокруг создадут комфортную парковочную зону и обустроенную игровую площадку для детей.

«Для расселения жилых помещений в Озерах заключено 78 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в строящемся доме у застройщика. Уже подано 74 заявления о выдаче жилищного сертификата», — рассказала начальник отдела по учету и предоставлению жилья управления имущества и земельных отношений городского округа Коломна Татьяна Кафтанатий.

Подобные меры реализуются в рамках региональной программы Подмосковья по переселению граждан из ветхого жилья. Только за время действия программы в городском округе Коломна расселены жильцы сразу пяти опасных многоэтажек, а до конца 2029 года планируется освободить еще 50 аварийных домов.