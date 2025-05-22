Более 75 километров дорожного полотна обновят в Дмитровском округе в 2025 году

В Дмитровском городском округе продолжается обновление дорожной инфраструктуры. В 2025 году запланирован ремонт 58 участков дорог общей длиной 76 километров.

В список работ включены 38 участков муниципальных дорог общей протяженностью более 19 километров и 20 участков региональных дорог общей длиной более 56 километров.

Подрядчики завершили ремонт на нескольких участках. В настоящее время ведутся работы на следующих объектах: в городе Яхрома на улице Фабричная, в селе Игнатово, в Дмитрове на улице Вторая Инженерная, а также на подъезде к садоводческому некоммерческому товариществу «Ближнево-2».

Полный список работ по благоустройству на этот год опубликован на официальном сайте администрации в разделе «Инфраструктура для жизни».

«Дмитровский округ активно развивается — важно, чтобы дороги соответствовали современным стандартам. Каждый отремонтированный участок дороги — это шаг к безопасности и удобству передвижения. Наша главная задача — создавать комфортную среду для жителей», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.