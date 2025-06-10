Более 740 мест отдыха обновят в лесах Подмосковья до конца года

В Московской области продолжают активно работать над предотвращением лесных пожаров и созданием безопасных мест для отдыха. Для этого обустраивают специальные зоны отдыха, вокруг которых проложена минерализованная полоса шириной не меньше 0,5 метра, чтобы защитить от огня.
В таких зонах есть беседка, место для мусора и специально подготовленное место для костра. До конца года планируют сделать 150 новых локаций и обновить 745 уже существующих.
«Места отдыха устанавливаются на землях лесного фонда в специально отведенных и оборудованных местах. Это позволяет снизить неблагоприятное воздействие на природную среду и предотвратить возникновение лесных пожаров. Так сначала года благоустроено 103 новых места отдыха и отремонтировано 648», — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Эти меры помогают сохранить леса Подмосковья и сделать отдых на природе удобным и безопасным. В Комлесхозе региона призвали беречь лес и следить за пожарной безопасностью.
Дезертир ВСУ напал на прохожих с ножом в Амстердаме, чтобы попасть в европейскую тюрьму
Житель Брянской области разослал 150 интимных фото в попытке познакомиться и попал под суд
Половина детей мигрантов в РФ не ходит в школу
Состояние коммунальной техники проверили в двух округах Подмосковья
В Венгрии высмеяли новые санкции против России
Танцевальный коллектив из Дубны стал призером международного фестиваля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте