Более 740 мест отдыха обновят в лесах Подмосковья до конца года

В Московской области продолжают активно работать над предотвращением лесных пожаров и созданием безопасных мест для отдыха. Для этого обустраивают специальные зоны отдыха, вокруг которых проложена минерализованная полоса шириной не меньше 0,5 метра, чтобы защитить от огня.

В таких зонах есть беседка, место для мусора и специально подготовленное место для костра. До конца года планируют сделать 150 новых локаций и обновить 745 уже существующих.

«Места отдыха устанавливаются на землях лесного фонда в специально отведенных и оборудованных местах. Это позволяет снизить неблагоприятное воздействие на природную среду и предотвратить возникновение лесных пожаров. Так сначала года благоустроено 103 новых места отдыха и отремонтировано 648», — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Эти меры помогают сохранить леса Подмосковья и сделать отдых на природе удобным и безопасным. В Комлесхозе региона призвали беречь лес и следить за пожарной безопасностью.