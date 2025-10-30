Более 74 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Богородском округе

В Богородском городском округе продолжается активная работа по вакцинации населения от гриппа. На сегодняшний день уже привито около 74 000 человек, включая взрослых и детей.

Вакцинация проводится в медицинских учреждениях округа, а для удобства жителей также организованы дополнительные мобильные пункты. В ноябре жители смогут пройти вакцинацию в таких точках, как железнодорожный вокзал в Ногинске, Культурный центр «Обухово» и железнодорожные станции в Электроуглях.

Медики напоминают, что вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений. Для выработки устойчивого иммунитета требуется около 2-3 недель, поэтому важно успеть сделать прививку до начала сезонного подъема заболеваемости.

Для вакцинации взрослых используются вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», а для детей — «Ультрикс Квадри». Все препараты безопасны и соответствуют требованиям безопасности. Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врача для исключения противопоказаний. Записаться на прививку можно через портал Госуслуг, по телефону 122 или в регистратуре поликлиники.

Таким образом, Богородский округ активно готовится к предстоящему сезону гриппа, обеспечивая доступность вакцинации для всех желающих. Это позволит снизить риски заболевания и защитить здоровье жителей.