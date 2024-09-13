Более 730 сухостойных и аварийных деревьев убрали летом в Истре

За это лето коммунальщики убрали более 730 сухостойных и аварийных деревьев. Эти работы проводятся в округе регулярно.

Коммунальные службы круглый год убирают старые деревья в округе. Делается это для безопасности жителей округа. Еще кустарники и деревья создают красивый и благоустроенный вид дворов, поэтому ухаживают за ними постоянно. Как оказалось это тоже долгий процесс — одни нуждаются в обрезке по форме, другие в опилке веток, а иногда и убрать высохшие или поврежденные.

Работы проводятся по обращению жителей. С начала сентября коммунальщики вырубили 39 сухих деревьев, обрезали 17 зеленых насаждений и подстригли кустарников почти на 80 квадратных метров.

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