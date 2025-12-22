Более 73 тысяч разрешений на такси оформили онлайн в Подмосковье с января

В Подмосковье можно онлайн подать заявление на получение разрешений деятельности такси. С начала года госуслугой воспользовались более 73 тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Транспорт» — «Такси и пассажирские перевозки». Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить документы. При первичном обращении необходимо внести транспортное средство в реестр легковых такси.

«Собственники или владельцы могут внести, изменить или исключить сведения о транспортном средстве, а перевозчики — получить, внести изменения или аннулировать разрешение», — пояснили в ведомстве.

Воспользоваться услугой могут юридические и физические лица, а также предприниматели.