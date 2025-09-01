Более 72 тысяч детей бесплатно отдохнули в летних лагерях Подмосковья в этом году

Летняя оздоровительная кампания 2025 года в Подмосковье завершилась успешно. Министерство образования региона отметило, что программа была разнообразной и полезной для детей.

В этом году подготовку прошли 963 вожатых, что помогло качественно организовать отдых и досуг ребят. Все три смены проводили по единому графику, что было удобно для родителей.

Всего работали 988 лагерей на базе школ и других образовательных учреждений, в которых отдохнули более 72 тысяч детей. Для 62 тысяч участников организовали 1,1 тысячи профильных смен по разным направлениям: спортивные и экологические, патриотические и юнармейские, для одаренных детей, краеведческие, туристические, театральные и медиа, по безопасности дорожного движения и волонтерские.

Особое внимание уделили тематическим сменам «Юные патриоты России» на базе Учебно-методического центра «Авангард». Программы «Орлята России» и «Растим патриотов России» позволили четырем тысячам школьников познакомиться с армейской жизнью и командной работой. Ребята учились основам выживания, первой помощи, занимались спортом и участвовали в тактических играх на свежем воздухе.