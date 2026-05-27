Более 72 тысяч автобусов проверили в Подмосковье с начала года

С начала года сотрудники Административно-пассажирской инспекции провели масштабные проверки автобусов в Московской области. Всего было проверено более 72 тысяч транспортных средств.

Профилактические мероприятия позволили привлечь к административной ответственности свыше 15 тысяч пассажиров и более 2 тысяч водителей.

«Проведение рейдов помогает повышать качество обслуживания пассажиров и способствует строгому соблюдению законодательства в сфере общественного транспорта», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Больше всего проверок было проведено на маршрутах в городском округе Лобня — 9 923. На втором и третьем местах Ленинский и Долгопрудный, где провели порядка восьми тысяч и более семи тысяч проверок соответственно. Эти округа традиционно характеризуются высокой интенсивностью пассажиропотока.

Напомним, что с 18 мая в регионе увеличили штраф за безбилетный проезд до пяти тысяч рублей. Такой же штраф предусмотрен для водителей автобусов за прием наличных денежных средств или переводов на банковскую карту в счет оплаты проезда.