Более 7,2 млн рублей получили жители Зарайска по соцконтракту в 2026 году

В Московской области в рамках народной программы «Единой России» продолжает действовать система социальной поддержки, одним из ключевых инструментов которой является социальный контракт. С начала 2026 года в Подмосковье заключено 664 социальных контракта на общую сумму почти 146 миллионов рублей, а в городском округе Зарайск этой возможностью воспользовались три человека, получив в общей сложности более 7,2 миллиона рублей на развитие собственного бизнеса.

Социальный контракт — это соглашение гражданина с органами социальной защиты: государство предоставляет финансовую помощь, а получатель обязуется найти работу, открыть бизнес или развивать личное подсобное хозяйство. Размер выплат составляет до 350 тысяч рублей на старт бизнеса, до 200 тысяч — на развитие личного подсобного хозяйства, до 88,4 тысяч — при трудоустройстве и до 30 тысяч — на обучение.

Одним из ярких примеров успешного использования социального контракта в Зарайске стал предприниматель Сергей Кузнецов. В марте 2026 года он представил комиссии бизнес-план по развитию соляной комнаты и получил максимальную выплату в размере 350 тысяч рублей. На эти средства предприниматель модернизировал свой оздоровительный салон: закупил сплит-систему, наногалит для работы галогенератора, матрасы и пледы для посетителей, а также установил кедровую арома-сауну «Здравница». Для маленьких гостей в соляной комнате появились новые развивающие игрушки.

«Социальный контракт стал для меня возможностью укрепить бизнес, повысить его доходность и обеспечить стабильный заработок», — поделился Сергей Кузнецов.

Жительница Зарайска Мария Минаева отмечает: «Социальный контракт помогает людям поверить в себя. Я знаю, что в Зарайске уже несколько человек открыли свое дело благодаря этой программе. Это вдохновляет». По ее словам, примеры земляков доказывают, что государственная поддержка реально работает и дает шанс на экономическую самостоятельность.

Заместитель главы округа по социальным вопросам Александр Краснов подчеркивает: «Социальный контракт — один из эффективных инструментов народной программы „Единой России“, который помогает жителям Зарайска находить работу, открывать собственное дело и выходить из трудных жизненных ситуаций. В приоритете — многодетные семьи, семьи с детьми, участники СВО и их близкие. Наша задача — чтобы каждый житель знал о такой возможности и мог ею воспользоваться».

Оформить социальный контракт можно через портал государственных услуг Московской области ( https://uslugi.mosreg.ru/services/881 ) или в территориальном отделении социальной защиты населения по месту жительства.

«Социальный контракт — это инвестиция государства в человека», — резюмируют в администрации Зарайска. Программа продолжает работать на местном уровне, создавая условия для экономической самостоятельности граждан и развития малого бизнеса в Московской области.