Более 7000 эндоскопических исследований провели в Домодедове в 2024 году

В структурных подразделениях Домодедовской больницы за прошлый год провели свыше 7000 эндоскопических исследований. Возглавляет направление врач с 20-летним стажем Татьяна Романова.

Под руководством заведующей эндоскопической службой Домодедовской больницы Татьяны Романовой на высокотехнологичном медицинском оборудовании проводят диагностику состояния внутренних органов пациентов. Врачи исследуют воспалительные процессы систем пищеварения, опухоли в трубчатых и полых органах и другое. Медицинская техника экспертного класса с искусственным интеллектом поступила в больницу Домодедова по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья».

Для прохождения гастроскопии, колоноскопии, бронхоскопии у пациента должен быть при себе полис обязательного медицинского страхования. Так, в поликлинике № 2 каждый день диагностику проходят порядка 25 человек. Кабинеты эндоскопии располагаются в стационарах № 2 и № 3.

Напомним, в регионе реализуют одну из старейших программ «Здоровье Подмосковья». Ее контролирует губернатор Андрей Воробьев. По этой программе в Московской области строят и ремонтируют медицинские учреждения, закупают оборудование и привлекают молодых специалистов.