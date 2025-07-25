Более 700 жителей Солнечногорска сдали нормы ГТО с начала 2025 года

Жители городского округа приняли участие в сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С начала текущего года число участников превысило 700 человек.

Более 550 солнечногорцев были удостоены знаков отличия ГТО, а 300 из них получили высшую награду — золотой знак. Испытания преодолели и 10 участников клуба «Активное долголетие». Люди с ограниченными возможностями здоровья также не остались в стороне, и девять из них подтвердили свою спортивную подготовку.

«Популярность комплекса ГТО продолжает расти, вовлекая все больше активных граждан разного возраста и статуса, подчеркивая значимость здорового образа жизни и активного досуга», — сказала заместитель главы городского округа Виктория Куракова.

Принять участие в сдаче нормативов ГТО могут все желающие, начиная с шести лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО и пройти медицинский осмотр. Сдача нормативов проводится каждую пятницу до конца летнего сезона по предварительной записи с 10:00 до 12:00. Получить дополнительную информацию можно по телефону: +7-915-021-09-07.