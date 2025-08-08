Более 700 жителей Подмосковья стали участниками всероссийского конкурса лекторов

Общество «Знание» опубликовало рейтинг регионов по итогам юбилейного сезона конкурса лекторов В этом году подано рекордное количество заявок — 20,6 тысячи. Об этом сообщили в Минобразования Подмосковья.

От Московской области поступило 725 заявок. Это третье место в России и второе — в Центральном федеральном округе. Чаще всего заявки подавали в номинациях «Карьера и саморазвитие», «Наука и технологии» и «Культура и искусство».

В номинации «Экология и туризм» регион представляет педагог-организатор, руководитель клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» в Центре «Юность» Надежда Штрекер. Она автор проектов по инклюзивному туризму и планирует рассказать о том, как адаптировать экскурсии для людей с инвалидностью.

В номинации «История и политика» участвует старший преподаватель кафедры истории и гуманитарных наук ГГТУ Мария Рябова. Она прочитает лекции о внешней политике России в 21 веке, мировом устройстве после Второй мировой войны и последних днях СССР.

По данным организаторов, в конкурсе участвуют люди от 14 до 70 лет из 3,8 тысячи населенных пунктов. До 28 сентября продлится прием заявок в новую номинацию — «Лучший преподаватель курса „Основы российской государственности“». Узнать подробности можно на официальном сайте проекта.