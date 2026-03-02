Более 700 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг в выходные

День открытых дверей прошел в Центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья 28 феврали. Бесплатный скрининг прошли 703 человека, у 13 из них выявили патологии. Их направили на углубленное обследование.

Пройти бесплатный онкоскрининг могли жители Подмосковья старше 18 лет.

«Такие мероприятия позволяют повысить охват населения профилактическими осмотрами и выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Женщинам провели цитологию, маммографию и УЗИ молочных желез, а мужчинам — ПСА-тест для оценки рисков развития рака предстательной железы. Также все желающие смогли пройти обследование на новообразования кожи, скрининг на риски заболеваний дыхательных путей и пищеварительной системы.

Узнать больше о работе службы можно по ссылке.