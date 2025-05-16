Более 700 заявок на получение справок в сфере опеки в Подмосковье подано онлайн

В рамках услуги можно получить справки о выплатах опекуну, о лишении, ограничении родительских прав, об отмене усыновления, отстранении от обязанностей и другие. Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму. Документ поступил в личный кабинет в течение одного рабочего дня.
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