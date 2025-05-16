Более 700 заявок на получение справок в сфере опеки в Подмосковье подано онлайн

Жители Подмосковья могут получить справки в сфере опеки и попечительства онлайн. С начала года цифровой услугой воспользовались более 700 раз.

Получить справки в сфере опеки можно на региональном портале, а также в мобильном приложении «Добродел», напомнили в Мингосуправления Подмосковья.

В рамках услуги можно получить справки о выплатах опекуну, о лишении, ограничении родительских прав, об отмене усыновления, отстранении от обязанностей и другие. Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму. Документ поступил в личный кабинет в течение одного рабочего дня.

Онлайн-сервисы работают в Подмосковье благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».