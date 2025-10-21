Более 700 врачей из Ленинского округа приняли участие в конкурсе «Народный доктор»

В Московской области стартовало народное голосование за лучших врачей региона в рамках конкурса «Народный доктор Московской области». В нем принимают участие 26 716 специалистов, которые оказывают медицинскую помощь как взрослым, так и детям.

В числе претендентов на почетное звание — 716 сотрудников медицинских учреждений, представляющих Ленинский городской округ.

«Приглашаем всех жителей округа принять активное участие в голосовании и поддержать наших врачей. Это прекрасная возможность выразить благодарность медицинским работникам за их профессионализм и преданность делу», — отметила главный врач Видновской клинической больницы Алексей Кизилов.

Конкурсная комиссия будет подводить итоги на основе результатов открытого народного онлайн-голосования на портале «Добродел». Голосование продлится до 6 ноября 2025 года и станет одним из ключевых критериев при определении победителей конкурса.

Для участия в голосовании необходимо перейти по ссылке, нажать на кнопку «Найти медработника», в строке поиска указать «Ленинский г. о.», авторизоваться через учетную запись Госуслуг и выбрать врача Видновского перинатального центра и проголосовать.

Итоги конкурса будут подведены конкурсной комиссией после завершения народного голосования. Победители получат почетное звание «Народный доктор Московской области» и денежные призы.