Новый физкультурный комплекс построят для спортивной школы в Дмитрове

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Иван Курданин посетил школу олимпийского резерва «Динамо-Дмитров». Сейчас в ней занимаются спортом более 700 воспитанников в возрасте от трех до 18 лет.

За два десятилетия работы спортивной школы здесь выросли три олимпийские чемпионки по художественной гимнастике, 18 мастеров спорта международного класса, девять заслуженных мастеров спорта России. Спортсмены из «Динамо-Дмитров» постоянно побеждают на соревнованиях разного уровня.

Директор учреждения Андрей Савин познакомил Ивана Курданина с историей школы и условиями тренировочного процесса. Руководитель муниципалитета сообщил, что власти намерены построить для «Динамо-Дмитров» современный физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Подъячева. Он даст возможность почти на тысячу человек увеличить количество воспитанников школы.

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